Groppello, cambia la viabilità Più parcheggi al Pignone

La città che cambia. Mentre la sperimentazione della viabilità in centro, legata alla riqualificazione in programma con i fondi Pnrr, è ancora ferma, nonostante l’annuncio che sarebbe partita a metà giugno, cambia invece la viabilità in entrata e uscita da Groppello su una parte di via Cassano, un tragitto che unisce la frazione al centro città. Il cambiamento riguarda poco più di 300 metri circa di rettilineo riorganizzato con brevi tratti di circolazione a doppio senso di marcia mentre la parte centrale sarà trasformata in senso unico con parcheggi che occuperanno una delle due corsie della carreggiata. "La decisione nasce dall’esigenza di avere spazi auto - così l’assessore alla Viabilità Deborah Bucca - soprattutto per chi nel weekend si reca al Pignone, ma anche per i residenti di Groppello che avranno così il centro con più spazi aggregativi senza le auto in sosta". Parcheggiare lì costerà da un euro fino a sette e la sosta sarà a pagamento nei soli giorni di sabato, domenica e festivi, giorni clou in cui la città si riempie di chi arriva da fuori città per andare al Pignone e sulle rive dell’Adda. Il pagamento della sosta sarà però possibile solo attraverso l’applicazione Sosta più, messa a disposizione dal concessionario del parcheggio. Per ora si tratta solo di una sperimentazione. Tutto potrebbe cambiare, con la modifica alla direzione del senso unico, con l’entrata in funzione dei pullman di linea a Cassano d’Adda. Infatti potrebbero venire ridisegnati i tragitti dei mezzi pubblici anche nelle frazioni del comune.

Stefano Dati