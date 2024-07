Grave incidente sulla A4. Raccolta fondi per aiutare moglie e figli del tassista

La gara di solidarietà è partita nelle scorse ore, e nel giro di pochissimo tempo ha già portato a raccogliere quasi 4mila euro sui 5mila prefissati all’inizio come asticella da raggiungere. I tassisti milanesi si sono mobilitati sulla piattaforma gofund.me per dare un aiuto economico alla moglie e ai due figli "del nostro amico Simone", il collega coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto meno di una settimana fa sull’autostrada A4. Un sostegno "in un momento così difficile" per far sentire la vicinanza di tutta la categoria. Il tragico schianto è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, tra la barriera Ghisolfa e Rho-Arluno in direzione Torino. Stando alle prime informazioni, attorno all’una, un furgone contromano, guidato da un trentanovenne italiano, ha travolto il taxi guidato dal quarantasettenne, scaraventandolo sulla corsia più esterna.

Il conducente dell’auto bianca è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari di Areu, che l’hanno trasportato al San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi; è stato ricoverato in prognosi riservata in Neurorianimazione. L’autista del furgone è sceso dal mezzo dopo il devastante impatto e si è allontanato verso i campi: lì lo hanno trovato, sotto choc, gli agenti della polizia stradale di Novara Est, ai quali sono state affidate le indagini; l’uomo, a sua volta accompagnato in ospedale, è stato sottoposto agli esami del sangue per capire se fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti. Al setaccio le telecamere per individuare l’uscita autostradale imboccata al contrario. N.P.