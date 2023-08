Grave incidente in azienda a Peschiera Borromeo: operaio cade da scala

Grave operaio precipitato da una scala, ha battuto la schiena ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.

Ancora un infortunio sul lavoro nel Milanese che ha avuto come vittima un lavoratore di 46 anni. L’incidente si verificato ieri pomeriggio, pochi minuti dopo le 14, in un’azienda di via Achille Grandi a Peschiera Borromeo, nella zona industriale a ridosso dell’Idroscalo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale operativa di Milano con una ambulanza della Croce Rossa di Peschiera e gli agenti della polizia locale.

Ai paramedici sono apparse da subito serie le condizioni dell’uomo che nonostante non abbia mai perso conoscenza ha riportato gravi traumi. Secondo una prima parziale ricostruzione dell’infortunio, il lavoratore è caduto dalla scala da un’altezza di circa un metro e mezzo finendo al suolo sulla schiena.

Un impatto violento che gli ha provocato traumi e sospette lesioni con problemi neurologici. Per questo, se inizialmente l’infortunio era stato segnalato in codice giallo, è finito in codice rosso.

Agli agenti della polizia locale il compito di effettuare gli accertamenti per capire le cause dell’infortunio. Non è chiaro se la vittima sia scivolata dalla scala oppure se stava operando senza i dispositivi previsti antinfortunistici previsti per legge.

