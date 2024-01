Grandi pulizie e strada chiusa sul tratto fra la Cerca e la Binasca

Grandi pulizie sulla bretella fra la Cerca e la Binasca. Oggi il tratto di strada resterà chiuso al traffico per consentire le operazioni di pulizia. La chiusura della strada è stata disposta dalla Città metropolitana di Milano con un’apposita ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa Pulizia tratto Bretella Cerca – Binasca da parte dell’associazione Puliamo la terra. È stata predisposta una viabilità alternativa, per consentire la mobilità. Città metropolitana di Milano si scusa per il disagio e ringrazia l’associazione di ambientalisti che pulirà bordo strada e piazzole di sosta e dalla immondizia abbandonata dagli automobilisti che percorrono solitamente quel tratto di strada.

Mas.Sag.