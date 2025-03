Gorgonzola, Nte Process da lode. Vince l’Assolombarda Award

L’algoritmo IA taglia i consumi e potenzia l’efficienza, il sistema si chiama "Eco Dense Tronic", e Nte Process, azienda di ingegneristica e soluzioni per l’industria da trent’anni con headquarter a Gorgonzola e "Scientific hub" e centro ricerca a Pessano con Bornago si aggiudica, nel settore digitalizzazione e per la sezione PMI, il premio Assolombarda Awards. La cerimonia di premiazione l’altra sera, al teatro lirico Giorgio Gaber. "Una sorpresa, non ce l’aspettavamo - così Fabio Novelli, presidente e Ceo aziendale - . Siamo orgogliosi. Eravamo al fianco di colossi".

Nte opera da trent’anni nella progettazione e nella realizzazione di impianti industriali, è specializzata nel trasporto pneumatico per la movimentazione di polveri e granuli e vanta partnership internazionali. Eco Dense Tronic è un brevetto giovane e rivoluzionario, evoluzione tecnologica nel settore del trasporto in fase densa, in pressione e in vuoto. "Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale - così Novelli - siamo riusciti ad ottenere un aumento di efficienza del 40% e una riduzione del consumo di energia fino al 70%". La nuova tecnologia è già impiegata in aziende e industrie di vari settori, in Italia e all’estero. Fra i possibili ambiti di impiego quello alimentare: si lavora, curiosità, a un progetto per il trasporto delle proteine essiccate del gorgonzola. I vantaggi: riduzione dei consumi e aumento della performance. Preziosi soprattutto in Europa, "dove i costi energetici sono molto elevati". Ma il brevetto ha già viaggiato alla volta di paesi emergenti, come l’India.

Tecnologia e visione: "Sono la nostra forza: idee innovative, coraggio nel provare a realizzarle, passione inesauribile per l’ingegneria. E attenzione alla sostenibilità, uno dei pilastri strategici". Un successo industriale formato famiglia. In azienda operano il fondatore Albino Novelli oggi Amministratore e i figli, Fabio e Roberta, direttrice delle risorse umane e cfo. 80 i dipendenti, l’azienda ha clienti in tutto il mondo in settori molteplici: food e mangimi, petrolchimica, gomma e pneumatici, batterie, chimico farmaceutica.

Ancora un cenno agli Awards di Assolombarda, assegnati a storiche aziende lombarde che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni (e in un caso 75) anni d’attività, e a 11 grandi imprese e pmi nei settori chiave sostenibilità, cultura, performance, design, digitalizzazione e impegno sociale. "Celebriamo l’impresa che affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio - così il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. Quella che permette a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei".