Ladro si nasconde in un armadio della stanza da letto: scovato e arrestato

Gorgonzola (Milano, 5 agosto 2023 – Poteva scegliere tra sotto il letto e l’armadio e ha optato per quest’ultimo per cercare di nascondersi.

L’arresto

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno arrestato per tentato furto in abitazione, in concorso e in flagranza di reato, un 47enne albanese con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Via della Rocchetta

I militari sono intervenuti in via della Ronchetta a Gorgonzola dove erano state segnalate, da un residente della zona, due persone che si erano introdotte all’interno di una abitazione di proprietà di un 58enne italiano, non presente al momento dei fatti.

Sorpreso nell’armadio

I carabinieri hanno circondato l'immobile riuscendo ad individuare il 47enne all'interno di una camera da letto, dove aveva tentato di nascondersi in un armadio.