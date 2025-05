Gorgonzola, la farmacia va in Cascina

Negli ultimi tre anni i primi negozi, qualche mese fa il "distaccamento" parrocchiale, l’operazione "servizi" nel nuovo comparto 6 di Cascina Antonietta avanza: prossimo traguardo, la farmacia comunale. L’intenzione di procedere era già stata resa nota qualche sera fa in consiglio. Ma il percorso era già partito in dicembre, con la revisione formale della pianta organica delle farmacie sul territorio del comune. Un ulteriore passaggio è stato il parere positivo di Ats.

Sulla scelta dell’ubicazione nessun dubbio: comparto 6 a Cascina Antonietta, la "città nella città" in costruzione da otto anni in zona est, migliaia di nuovi residenti lontani dal centro e dai principali servizi. Gli unici, da uno studio di accessibilità, a distare dalla prima farmacia, per dirne una, più di 15 minuti a piedi. "Un nuovo passo - così Gianluca Villa, assessore al commercio - nel percorso di miglioramento della qualità di vita di vecchi e nuovi concittadini. La farmacia è un punto di riferimento per la salute e il benessere". La gestione futura sarà esternalizzata "per offrire un servizio di prossimità efficiente, come fatto anche nei comuni limitrofi, e garantire economicità all’operazione". L’operazione servizi procede di pari passo ai lavori: è quasi finito il palazzo a dieci piani accanto alla stazione, ne mancano all’appello almeno altri due.

Monica Autunno