Gorgonzola e Codogno "Un’amicizia che dura"

Nuovo incontro e scambio di doni tra i sindaci di Gorgonzola e Codogno: "Una promessa d’amicizia fatta tre anni fa e oggi mantenuta". Il primo incontro fra Angelo Stucchi, sindaco di Gorgonzola, e Francesco Passerini, primo cittadino del Comune del Lodigiano, avvenne il 26 febbraio 2020, al check point di Casale, quando una delegazione gorgonzolese si recò a portare in dono forme di formaggio ai Comuni e ai volontari già in zona rossa. Forze dell’ordine ed esercito, obbligo di mascherine, rigoroso distanziamento "avevano permesso di comunicare più a sguardi che a parole – ricorda Stucchi –. Anche le forme di zola in dono erano state prelevate e caricate solo dopo la ripartenza della delegazione gorgonzolese". Con Stucchi, l’altra mattina, si sono recati di nuovo a Codogno il parroco don Paolo Zago e il comandante della polizia locale Antonio Pierni. Oltre allo scambio di pubblicazioni sulla storia delle due cittadine, a Passerini è stata donata un’opera dell’artista gorgonzolese Ugo Farina.