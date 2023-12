Gorgonzola Direzione dei lavori affidata Restauro Casa Busca, manca poco

Le interlocuzioni con i vigili del fuoco sul progetto ormai al traguardo, la direzione dei lavori affidata nei giorni scorsi dalla Giunta a un blasonato studio tecnico, il 2024 sarà l’anno dell’operazione Casa Busca. L’approvazione del restauro e risanamento conservativo della dimora del centro gorgonzolese risale alla scorsa primavera, e il progetto, del valore di oltre un milione e duecentomila euro, sta compiendo gli ultimi passi prima della gara e dei cantieri. Nel frattempo ci si porta avanti. Ultimo passo l’affidamento della direzione dei lavori, andato allo studio Jurina e Radaelli di Milano. L’intervento al via, si suppone, nei primi mesi dell’anno prossimo, e già inserito nella pianificazione delle opere, riguarda per ora un primo lotto. L’aumento dei costi dei materiali su carta, e una raffica di prescrizioni complesse da parte della Sovrintendenza, avevano già indotto in prima battuta a rinviare a una fase successiva la riqualificazione degli spazi esterni e il restauro della storica torretta. Si procederà per ora a un consolidamento complessivo e a una rivisitazione dei locali al pianoterra, con realizzazione di spazi studio in linea di continuità con la adiacente biblioteca comunale, probabilmente di un info point turistico e di una caffetteria bistrot aperta alla cittadinanza. Cantieri lunghi, si parla di almeno un anno di lavori. Si provvederà anche a restaurare intonaci e finiture, pavimentazioni interne, finestre e vetri ad arco. Il tutto sulla base di indicazioni degli enti di tutela.Monica Autunno