A Gorgonzola nasce ‘Gorgo District’: “Rilanceremo il commercio”

Gorgonzola (Milano) – Sostegno alle vetrine e alle nuove iniziative imprenditoriali, creazione di un “brand“ Gorgonzola, partecipazione a bandi e progettualità: è stato istituito il primo Distretto urbano del commercio cittadino, battezzato ufficialmente con il nome di “Gorgo District“. Molti i progetti, alcuni cui mettere mano subito: un bando per il logo, uno o più eventi d’esordio, e, in funzione sicurezza, la creazione di un gruppo di “controllo del vicinato“ interamente dedicato alle attività commerciali. Il primo incontro operativo fra commercianti e Comune si è tenuto l’altro giorno in aula consiliare, alla presenza di molti esercenti cittadini, storici e non, e dell’assessore con delega a commercio e turismo Gianluca Villa.

“Le sfide che oggi gli esercenti devono affrontare – ha spiegato – sono tante. Aumento della competitività, “concorrenza“ di centri commerciali e e-commerce, rapida trasformazione del settore. Per questo, e in questo senso ci siamo impegnati, è necessario lavorare per dare nuova linfa alla nostra rete commerciale”. Il Distretto nuovo alleato dei commercianti “ma in realtà di tutta la città. Sarà lo strumento per stimolare nuove iniziative imprenditoriali, combattere la presenza di negozi sfitti e animare ulteriormente Gorgonzola. Solo così sarà possibile attrarre flussi di persone che avranno modo di visitare e vivere la nostra città. Il commercio locale può diventare elemento trainante delle promozione del territorio. Anche in ottica turistica”.

Primo step la creazione di una “identità riconoscibile“. Un marchio e un cappello che permettano di mettere in rete patrimonio commerciale, culturale e storico: “In questo senso il sostegno al commercio andrà di pari passo con interventi di riqualificazione urbana, promozione di servizi, lancio delle eccellenze locali e sviluppo di un’offerta turistica, culturale ed enogastronomica”. Una regia unitaria vedrà come soggetto capofila il Comune, affiancato da Confcommercio. Sui temi del commercio e del rilancio del centro storico sarà attivata una consulta. Le prime iniziative in lizza saranno un evento enogastronomico, uno legato alla moda, e l’esordio anche a Gorgonzola di uno “sbarazzo“ annuale, alla fine della stagione dei saldi.