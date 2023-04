Basket Osal Novate, gli Under17 conquistano i Provinciali

Osal Novate, le squadre di basket continuano a portare successi. Under17 conquista i provinciali e la prima squadra torna in serie C. Partiamo dai più piccoli di età, che nel campo neutro di Cornaredo hanno vinto la finale contro la squadra Paina e si sono aggiudicati il primo posto al campionato provinciale CSI. I 10 punti di scarto rispecchiano solo in parte la meritata vittoria. "Per tutta la partita la nostra squadra novatese ha mantenuto ritmi di gioco intensi, con una difesa aggressiva e tante azioni e soluzioni diversificate in attacco. Davvero una bella soddisfazione a coronamento di una stagione molto positiva, segnata da 16 vittorie su 19 partite", spiegano dallo staff tecnico Osal. I ragazzi raccolgono i frutti del loro impegno e del duro lavoro svolto durante gli allenamenti settimanali dal coach Cristian Vismara, classe 2003 e dal suo aiuto Stefano Sala, entrambi giocatori della Serie C. Due bravi allenatori di basket e motivatori, che hanno alzato il livello tecnico della squadra e la qualità del gioco. A favore dei risultati sportivi, certo, ma anche del clima di amicizia, coesione, entusiasmo, rispetto che si respira dentro e fuori lo spogliatoio e durante le partite. Un bell’esempio di fare sport. Grandi risultati anche per la prima squadra che ha conquistato a fine campionato l’accesso automatico alla nuova serie C. Le partite di play-off, la prossima in casa domenica 30 aprile, servirà solo per decidere le teste di serie del prossimo campionato.

Davide Falco