Gli studenti del Falcone-Righi insegnano il web agli over 60

Chattare, prenotare un viaggio, utilizzare i social, accedere ai portali della pubblica amministrazione: sono alcune delle attività che gli studenti dell’Istituto Falcone-Righi di Corsico insegnano a persone over 60, nate prime dall’avvento del web. Il progetto prevede un ciclo di lezioni, tra marzo e aprile, nel Centro di formazione Sacra Famiglia a Cesano, tenute da 12 studenti, tra i 16 e 18 anni, che frequentano l’indirizzo Informatico. Il progetto “Abc Digital” prevede un ciclo di lezioni, in un’aula-laboratorio con pc e tablet, a cui partecipano gratuitamente 15 ultrasessantenni. Rientra nelle attività di alternanza scuola-lavoro del Falcone-Righi ed è finalizzato a migliorare le competenze informatiche, personali e relazionali degli studenti e l’inclusione sociale degli anziani. Giunto alla terza edizione, il corso ha sempre registrato grande interesse. Gli studenti hanno partecipato ai programmi di formazione per diventare tutor, messi a disposizione dai partner del progetto, HP Packard Enterprise e Vises onlus.F.G.