Gli "speed date lavoro" di Afolmet per chi cerca una nuova professione

Opportunità per i giovani e per chi cerca lavoro, ma anche per chi vuole cambiare vita professionale, aprendosi a nuove possibilità. Afolmet ha aperto lo scorso anno il “Red Point” all’interno del centro commerciale Porte di Milano (ex Auchan, quartiere Tessera): un punto di riferimento per la formazione e la ricerca del lavoro. Anche a maggio gli appuntamenti saranno tanti, divisi per interessi, età e aspirazioni. Continuano gli “speed date lavoro” (giovedì 9 maggio, dalle 10): i selezionatori Afolmet sono a disposizione e "in pochi minuti potresti svoltare la tua vita e incontrare il lavoro adatto a te", pubblicizzano da Afol. Si tratta di mini incontri di conoscenza e informazione sulle opportunità lavorative del territorio, per trovare quella più adatta alle proprie inclinazioni. Venerdì 10, “La cassetta degli attrezzi per cercare lavoro”: appuntamento per scoprire le iniziative di Afol Metropolitana per aiutare i candidati nella ricerca lavoro. E ancora, “Young in progress”, dedicato ai giovani dai 18 ai 29 anni che potranno approfittare, sempre gratuitamente, di test attitudinali, spiegazioni su come si compilano i curriculum in modo efficace e simulazione di colloqui. Sempre per maggio sono previsti incontri con aziende della moda, della comunicazione, della ristorazione, della meccatronica e del benessere, per approfondire le proposte di lavoro più richieste del momento. Per le idee imprenditoriali ci sarà l’incontro con gli esperti per trasformarle in business in modo autonomo. In programma anche incontri per perfezionare il curriculum con le dritte degli esperti. Infine, saranno illustrate le possibilità di tirocini, per valorizzare le proprie competenze e accumulare esperienza lavorativa.

F.G.