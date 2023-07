Gli scatti su Instagram a Milano e la vita senza famiglia: "I genitori? Mai visti"

Le foto su un motoscafo, le “storie“ su Instagram a Dubai. Le immagini dal barbiere, con i capelli tagliati corti sui lati, il suo nome abbreviato in Zacky e il cap 20093 di Cologno Monzese, per mostrare anche sul web la sua appartenenza al gruppo radicato sul territorio. Scorrendo indietro sul suo profilo, compare anche una foto post maturità con accanto un amico; in mano una birra e la didascalia "Finalmente maturi ma ignoranti". Un momento di goliardia per festeggiare la fine dell’esame. Così si presenta nel mondo virtuale Zakaria Atqauoi, il ventitreenne italo-marocchino che ieri mattina ha confessato di aver ucciso a coltellate l’ex fidanzata Sofia Castelli, di 20, dopo essere entrato di soppiatto a casa di lei in corso Roma 100 a Cologno Monzese. Originario di Rivoli, alle porte di Torino, risiede nel paese dell’hinterland milanese, a est della metropoli, lo stesso dell’ex fidanzata. "La relazione con Sofia – raccontano alcuni amici della coppia – era durata per due o tre anni. Ma era un continuo lasciarsi e riprendersi. Dei suoi genitori non sappiamo nulla". C’è chi dice vivano entrambi a Dubai, o comunque all’estero, e chi fa sapere di non aver mai saputo della loro esistenza. "Di certo, a casa di Sofia era stato accolto come un figlio". E questo lo assicura più di un conoscente.

Ieri mattina Atqauoi ha fermato una pattuglia della polizia locale per autoaccusarsi dell’omicidio dell’ex fidanzata. E nel corso della giornata le foto del suo profilo sono diventate bersaglio di insulti; gli spazi per i commenti si sono trasformati in un sfogatoio per l’ennesimo femminicidio: "Il tuo vero incubo – uno dei messaggi lasciati da sconosciuti – sarà portarti Sofia sempre sulla coscienza".

Nicola Palma

Marianna Vazzana