Gli "occhi elettronici" nel centro di Cinisello

In arrivo in questi giorni nuove telecamere nei punti strategici del centro grazie a un contributo del Fondo Unico di Giustizia di 63.800 euro. Il progetto prevede il posizionamento di 5 apparecchi in piazza del Salto, Vicolo Stretto, piazza Confalonieri, nell’area circostante Il Pertini, e in piazza Gramsci. Ogni telecamera sarà collegata a un’unità di analisi video, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare anomalie e situazioni critiche in tempo reale. Gli alert generati verranno inviati direttamente ai dispositivi in uso dal personale della polizia locale, consentendo un intervento rapido e mirato. "Questo sistema avanzato di videosorveglianza si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione e digitalizzazione della sicurezza cittadina, contribuendo a rendere la città più protetta", spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. L’obiettivo è anche quello di rafforzare la collaborazione tra il comando dei ghisa e le altre forze dell’ordine facilitando il monitoraggio delle aree urbane e il pronto intervento. La.La.