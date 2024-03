Gli alberi abbattuti dal nubifragio diventano messaggi di legalità

Un atelier artistico all’aperto, al Parco Trabattoni, a Cernusco, ha permesso a curiosi e appassionati di avvicinare gli scalpellini dell’Olmo d’Oro di Carugate e della cooperativa Il germoglio al lavoro per trasformare gli alberi abbattuti dal nubifragio del luglio scorso al Bosco del Fontanone "in messaggi di legalità e per l’ambiente". Sculture dedicate a entrambi i temi. Una mostra nel Ridotto della sala consiliare ne ha raccontato la genesi partita da un lavoro della scuola e adesso verranno consegnate all’istituto Margherita Hack che le userà per la didattica, le opere saranno protagoniste di lezioni sul rispetto delle regole e della natura. Così gli alunni arriveranno al cuore dei problemi partendo dal bello. L’iniziativa è stata inserita fra gli appuntamenti della Fiera di San Giuseppe, una delle novità del ricchissimo programma della festa che così continuerà a lanciare messaggi oltre la ricorrenza. È nato con questo scopo il Simposio dell’albero, sette giorni di creatività nel polmone verde su disegni realizzati dai ragazzi e poi abbinati a un altro momento, la Giornata della legalità, "e i tronchi sono diventati statue che la simboleggiano. Abbiamo scelto gli alberi perché sono segno di vita", spiega Debora Comito, assessore alle Pari opportunità. La piovra è uno delle immagini più indicate dagli studenti di terza media dell’istituto di piazza Unità d’Italia, metafora della criminalità organizzata, in classe avevano approfondito la storia delle vittime di mafia. Cernusco ha ospitato Marina Mazzotti, sorella di Cristina, rapita nel 1975 dall’anonima calabrese e morta di stenti. All’originale recupero dei tronchi sacrificati dal cambiamento climatico ha partecipato anche il parco Est delle Cave. Sulla città l’estate scorsa si era abbattuta una tromba d’aria, una furia che in pochi minuti aveva distrutto anche il bosco.Bar.Cal.