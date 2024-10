Gli agenti imparano a usare spray e bastone distanziatore

Agenti della polizia locale tra i banchi di scuola, ma non solo, per imparare a usare lo spray urticante e il bastone distanziatore. Il corso obbligatorio è stato organizzato dal Comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano, come richiesto da Regione Lombardia: 18 ore suddivise in 6 ore di teoria e 12 di pratica. Affidato alla Scuola di formazione arti marziali, ha visto la partecipazione di 36 operatori dei comandi di Busto Arsizio, Arese, Parabiago, Boviso Masciago e San Martino Siccomario.

La parte teorica e pratica si è svolta nella sala civica e la palestra della scuola di Garbatola a Nerviano, quella operativa su strada a Pogliano in piazza Tricolore. Oltre a imparare come usare spray urticante e bastone distanziatore, sono stati addestrati alla gestione dello stress e dei soggetti ostili, dei posti di controllo, tecniche di ammanettamento e accompagnamento in auto di persone fermate o arrestate. E come per tutti i corsi di formazione, c’è stato un esame sia teorico che pratico che tutti hanno superato con votazioni eccellenti e la consegna degli attestati da parte di Stefano Palmeri, Stefano Lanna e Giacomo Gallino, rispettivamente comandante della polizia locale di Nerviano-Pogliano, Busto Arsizio e Arese. "La formazione è importantissima non solo per la sicurezza e la professionalità degli operatori di polizia ma anche del cittadino che può contare su interventi più efficaci ed efficienti. Venerdì pomeriggio, nel corso dell’addestramento operativo su strada, molti cittadini di passaggio si sono fermati incuriositi a guardare. Abbiamo ricevuto numerosi complimenti soprattutto dalle persone anziane che hanno affermato di sentirsi più sicure quando ora vedono la polizia locale", spiega il comandante Palmeri.

Ro.Ramp.