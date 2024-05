Giuseppe Petronzi promosso prefetto e commissario del Governo a Trento

Milano – Cambio della guardia in via Fatebenefratelli. Nel corso della riunione di lunedì sera, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha nominato prefetto l'attuale questore Giuseppe Petronzi: è destinato a diventare il commissario del Governo per la provincia di Trento, l'equivalente del prefetto per un ente autonomo.

Il profilo

Classe '62, originario della provincia di Benevento, Petronzi si è laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, per poi diplomarsi nel 2001 all'FBI National Academy di Quantico, in Virginia, e perfezionare i suoi studi sull'antiterrorismo presso New Scotland Yard. Entrato in polizia nel 1990, ha assunto il primo incarico al commissariato Centro di Torino, per poi essere assegnato alla Digos del capoluogo piemontese, dove ha dapprima diretto la sezione informativa e poi l'Antiterrorismo, fino ad assumere la dirigenza dal 2004 al 2015. Poi ha lavorato per più di un anno a Washington Dc in qualità di esperto per la sicurezza all'ambasciata italiana per conto della Direzione Centrale Polizia Criminale.

Tre anni e mezzo a Milano

Petronzi è diventato questore di Milano il 28 dicembre 2020, dopo esserlo stato di Vicenza e Trieste. Ora la nomina a prefetto e il trasferimento a Trento. Per la successione, si fa da tempo il nome dell'attuale questore di Reggio Calabria Bruno Megale: per lui sarebbe un ritorno all'ombra della Madonnina, visto che ha guidato la Digos fino al maggio 2015 per poi diventare il più giovane questore d'Italia con prima nomina a Caltanissetta.