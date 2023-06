Giulia Tramontano, la famiglia: “Il nostro amore è eterno, più forte dell’odio”

Senago, 9 giugno 2023 – “Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato ed insaziabile è la più ardente tra le fiamme di questa e di tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo”. E' il messaggio che la famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, ha inviato e chiesto di leggere, giovedì sera, in occasione della fiaccolata che si è svolta a Sant'Antimo, nel napoletano, paese d'origine della giovane.

--FEMMINICIDIO. SANT'ANTIMO NEL SILENZIO DURANTE FIACCOLATA PER GIULIA /FOTO COMMOZIONE IN PIAZZA E DAVANTI CASA DELLA FAMIGLIA(FOTO 1 di 1)

E' toccato a don Salvatore Coviello, parroco della chiesa di Santa Lucia, che ha battezzato Giulia, dal palco di piazza della Repubblica, a leggere il messaggio dei genitori, della sorella Chiara, del fratello Mario, rivolto a tutta la comunità.

Giulia Tramontano e la fiaccolata a Sant'Antimo

"Purtroppo non possiamo essere presenti alla fiaccolata in memoria della nostra cara Giulia e Thiago - scrive la sorella - Vogliamo però fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto e il calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto. Per noi Giulia è e sarà sempre madre premurosa, amorevole sorella e figlia indimenticabile. Grazie a tutti voi da Loredana, Franco, Chiara e Mario”. Al termine degli interventi da palco, sono stati lanciati in cielo palloncini e una lanterna cinese. Come sottofondo un lungo applauso e la canzone delle Vibrazioni, “Dedicato a te”, scritta proprio per una ragazza di nome Giulia.