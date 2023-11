Giù dal monopattino. Portato in ospedale

La caduta dal monopattino. L’impatto violento con l’asfalto. E il ricovero in ospedale, per fortuna in condizioni non preoccupanti. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 17.30 di ieri in piazzale Baiamonti: stando alle prime informazioni, un cinquantaseienne ha perso il controllo della sua tavoletta elettrica ed è rovinato a terra, riportando alcune contusioni medicate al Fatebenefratelli. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.