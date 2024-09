Gita in barca sui navigli per festeggiare 80 anni

La classe del 1944 ha festeggiato gli ottanta anni sui Navigli. "Non abbiamo trascorso una serata mondana ma una serata con tanto di giro in barca sulla Darsena", spiega il gruppo di cittadini. In tutto erano una trentina di persone. Grazie a questa gita hanno potuto vedere - e alcuni di loro conoscere - i segreti e del quartiere, come ad esempio che i canali, chiamati anche Navigli di Leonardo sono il risultato di secoli di lavori ai quali ha contribuito anche Leonardo Da Vinci, progettando un sistema di dighe finalizzato a risolvere il problema della differenza di altezza dei canali. Dopo circa un’ora di navigazione, la classe del 1944 è andata a visitare il Vicolo dei lavandai e la casa in cui ha vissuto la poetessa Alda Merini. La giornata si è poi conclusa in un’osteria sui Navigli. D.F.