Il Girasole, blitz nei negozi dell’ingrosso e nei bar: multe per oltre 100mila euro

Lacchiarella (Milano) – Violazioni amministrative, in materia di leggi sul lavoro e carenze igieniche e sanitarie: è finito con oltre 100mila euro di sanzioni il blitz delle forze dell’ordine all’interno dell’area commerciale Il Girasole di Lacchiarella, comune del sud Milano, uno dei principali poli dell’ingrosso di commercianti cinesi.

Il blitz

I carabinieri di Abbiategrasso, del Nas e del Nil (Nucleo Ispettorato del lavoro) di Milano, con il supporto dei militari della Cio e la Guardia di finanza di Melegnano, sono stati impegnati nella mattina di oggi venerdì 2 febbraio in una serie di controlli nelle attività commerciali di vendita all'ingrosso e ristorazione del complesso.

Lavoratori in nero

In particolare, in un bar ristorante gestito da un 60enne cinese, i carabinieri hanno sospeso l’attività e irrogato sanzioni per 12.200 euro, avendo riscontrato l’impiego di lavoratori in nero e altre violazioni come la mancata visita medica, mancata elaborazione documento della valutazione rischi, mancata formazione dei lavoratori.

Maxi multa

Maxi multa da 74mila euro per un’altra attività commerciale di vendita all'ingrosso di proprietà di un 44enne cinese, che è stato denunciato, nella quale sono state accertate diverse violazioni di natura “contravvenzionale” (mancata visita medica, mancata formazione dei lavoratori, mancanza idoneo parapetto atto a prevenire infortuni, mancata manutenzione periodica estintori).

Carenze igieniche

Il Nas ha invece accertato in 2 bar ristoranti violazioni amministrative – come carenze igieniche sanitarie e mancanza di attestati di formazione del personale, mancanza di manuale di autocontrollo haccp, alimenti privi di tracciabilità – comminando sanzioni per 9mila euro.

Irregolarità

I controlli eseguiti in un altro bar e in un negozio di casalinghi all'ingrosso hanno consentito di individuare 7 lavoratori impiegati irregolarmente. Ai datori di lavoro, entrambi di nazionalità cinese, sarà comminata la prevista sanzione amministrativa che, per ciascun lavoratore, va da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 10.800 euro.