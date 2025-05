Giovani Masterchef ai fornelli a scuola : "Lezioni in modo diverso tra le pentole"

Noi ragazzi della 2°F dell’Istituto Liguria, stiamo studiando in geografia alcuni Paesi europei. Per conoscere meglio la cultura di questi Stati abbiamo deciso di approfondire anche i loro gusti gastronomici. Per questo abbiamo cucinato i piatti tipici di alcuni di essi: il Croque Monsieur per la Francia (un grosso toast con prosciutto e formaggio), l’Insalata greca (ricca di feta e olive) per la Grecia, la Paella valenciana (riso con pollo e verdure) per la Spagna, il Pudding (un particolare budino al cioccolato) e l’Apple Pie (una torta con sfoglia e mele) per l’Inghilterra, la famosa Insalata russa per la Russia, la tipica Insalata di patate della Germania, il Sernik, tipico dolce Polacco e tanti altri…

Ci siamo divertiti molto sia a cucinare che soprattutto ad assaggiare, anche perché abbiamo scoperto nuovi cibi che non conoscevamo e che non avevamo mai cucinato.

Grazie ai nostri insegnanti siamo riusciti a fare un’attività molto originale, interattiva e soprattutto interessante e divertente, che ci ha permesso di conoscere al meglio la cultura europea.

Tornati dal laboratorio abbiamo anche creato un sito in cui raccogliere le nostre ricette, curiosità e molto altro sempre su questi piatti, con l’aiuto del professore di geografia.

Abbiamo anche creato dei cartelloni che abbiamo appeso fuori dalla classe per mostrare a tutti le nostre ricette, il nostro lavoro in cucina e i nostri piatti finiti.