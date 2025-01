Giorno della Memoria: le celebrazioni, le iniziative, la geomappa. Tutto quello che c’è da sapere

Milano, 27 gennaio 2025 – Una lunga serie di iniziative, a cominciare da questa mattina all’ex Albergo Regina, scandirà a Milano il Giorno della Memoria, nell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz da parte delle truppe russe.

Una giornata dedicata al ricordo della Shoah, a cominciare dagli oltre diecimila cittadini ebrei censiti in città nel 1938, all’indomani delle leggi razziali. Per 24 ore il Comune renderà infatti pubblica la geomappa (con un link apposito sul sito del Comune) di questi cittadini con foto, documenti, scheda biografica. Tra i nominativi ci sarà anche quello della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz.

Le tappe della Memoria

Le cerimonie ufficiali invece inizieranno alle 9.30 con la deposizione delle corone d’alloro all’ex Albergo Regina (via Pellico), che nel settembre 1943 divenne quartier generale degli occupanti tedeschi e luogo di tortura e detenzione per ebrei e oppositori. Alle 11 cerimonia di commemorazione al monumento del Deportato al Parco Nord, mentre in Sala Alessi a Palazzo Marino si terrà un incontro con gli studenti delle scuole.

Appuntamento a cui la Comunità ebraica ha annunciato che non parteciperà in polemica con la presenza dell’Anpi e le posizioni sul conflitto Hamas-Israele espresse dall’associazione i partigiani. Alle 16 poi a Palazzo Reale, il prefetto Claudio Sgaraglia consegnerà le Medaglie d’Onore alla Memoria. Chiude gli appuntamenti ufficiali il concerto al Conservatorio alle 20 “Lo swing di Ezio e Renato Levi. Storie di musica durante la Shoah“. Due le mostre al Memoriale della Shoah, dove ci sono 800 studenti prenotati al giorno fino a febbraio.

Film e mostre

Dopo le polemiche e gli insulti in rete alla senatrice a vita, questa mattina gli studenti delle scuole superiori sono invitati a vedere il docufilm “Liliana” del regista Ruggero Gabbai al cinema Ducale che verrà proiettato alle 17 anche nell’aula magna dell’università Statale: alla proiezione parteciperanno la rettrice Marina Brambilla e il regista della pellicola.

Ci sono poi le mostre gratuite a Palazzo Moriggia (via Borgonuovo 23) “Testimonianze della deportazione”, alla Casa della Memoria (via Confalonieri 14) “La storia dietro le immagini. Foto del campo di Mauthausen” e a Linate, “Contro l’oblio”, in collaborazione con Sea e Associazione figli della Shoah.

Il palinsesto di iniziative nei 9 Municipi e consultabile sulla pagina “Milano è Memoria” sul sito del Comune.