“Il Giorno” raddoppia: nelle edicole di Milano due copie al prezzo di una

L’informazione raddoppia in edicola con “Il Giorno“. Fino a domenica sarà possibile accedere – esclusivamente nelle edicole di Milano città – a un’inedita promozione: due copie del quotidiano cartaceo saranno unite e “cellophanate“ insieme e vendute al prezzo di un solo giornale: 1,50 euro. Un’iniziativa nata per ricordare la vicinanza della testata allo storico pubblico di lettori milanesi, ma anche alla nuova audience internazionale, sempre presente sul territorio, soprattutto in questo periodo dell’anno.

La promozione conferma l’importanza di rimanere costantemente aggiornati, giorno per giorno, su temi di cronaca e attualità e l’impegno de “Il Giorno“ nel garantire un’offerta informativa sempre più ricca, puntuale e da condividere. Non solo attraverso il quotidiano cartaceo, ma anche grazie a piattaforme web in costante evoluzione, la testata rivolge una platea sempre più ampia dati e approfondimenti in tempo reale: dal sito web (ilgiorno.it) ai profili social (da Instagram a Facebook a Tik Tok), il quotidiano non si allontana mai dalla comunità di lettori che in questi anni lo ha contraccambiato continuando a sceglierlo.

L’offerta “prendi due paghi uno“, che sarà descritta sulle locandine appese in edicole e nei punti vendita e raccontata in una campagna online sui social network, ha trovato il sostegno di un’altra storica eccellenza italiana, Spiraflex, leader nel campo della preformazione di tubi in poliammide. Lo sponsor bolognese, nato negli anni 70’ da un’intuizione di Ermanno Vescogni che comprese la necessità di introdurre sul mercato accessori ad aria compressa per il settore automotive, dopo più di 50 anni fa ancora della qualità e del processo di assemblaggio dei pezzi, tutto rigorosamente Made in Italy, il suo punto di forza.

«Conosciamo la storia de “Il Giorno“, la sua reputazione e l’attaccamento dei lettori nei suoi confronti. Caratteristiche in cui ci siamo immediatamente rispecchiati: i nostri clienti ci scelgono a occhi chiusi proprio perché si fidano di noi e apprezzano la dedizione che poniamo nel nostro lavoro quotidiano, fatto di qualità, ricerca e accuratezza" ha commentato il titolare. "In quanto realtà fortemente radicata sul territorio italiano – aggiunge Vescogni – ci è sembrato naturale offrire a “Il Giorno“ il nostro supporto per un’iniziativa che ci fa entrare in contemporanea nelle case di chi ci ha sempre sostenuto". Un buon motivo per vivere la prima settimana di agosto con l’informazione di qualità – autorevole e approfondita – assieme ad amici e familiari, nelle case e nei bar. Chiedi la tua doppia copia de “Il Giorno“ all’edicolante di fiducia. Due giornali al prezzo di uno: 1,50 euro. Buona lettura.