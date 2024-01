Liliana Segre alla Statale per la laurea honoris causa: “Il Giorno della Memoria? Per me è 365 giorni all’anno”

Milano – Mattinata speciale all’Università Statale di Milano: in occasione della Giornata della Memoria l’ateneo ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Liliana Segre.

Liliana Segre ed Elio Franzini all'Università Statale (Foto Canella)

La contestazione

La senatrice a vita è arrivata in via Festa del Perdono intorno alle 10.30 per visitare la mostra sulle leggi razziali e l’università allestita per l’occasione: fuori dall’ateneo una decina di attivisti di Solidali con la Palestina con uno striscione con la scritta: “Basta con l'Olocausto sionista contro il popolo palestinese”.

Lo striscione davanti alla Statale per l'arrivo di Liliana Segre (Foto Canella)

Le parole di Segre

Al suo ingresso Segre ha detto “Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. 365 giorni all'anno, non il 27 gennaio. E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai”.

L’impegno della senatrice

Il riconoscimento a Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, è stato assegnato “Per avere offerto alla ricerca storica la sua straordinaria testimonianza. Per avere dato alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere avvenimenti fondamentali del nostro passato. Per avere raccontato con rigore e obiettività l'indicibile. Per la sua battaglia contro l'indifferenza e l'oblio dinanzi agli orrori della Shoah e per il suo impegno contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza”.

La cerimonia

Al suo ingresso in un’Aula Magna strapiena, la senatrice a vita è stata accolta da un lungo applauso. tutti i presenti in piedi. La cerimonia all’università, che si inserisce nell'ambito dei progetti del programma “La Statale per la memoria”, si è aperta con i saluti istituzionali della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: "Sono molto felice e onorata di essere qui oggi ad aggiungere un ulteriore tassello alla partecipazione della senatrice Liliana Segre – ha detto la ministra – Ho sentimenti di gratitudine e di generosità. Ho sempre pensato non fosse facile riconciliarsi con la propria memoria”. Ha poi ricordato "il coraggio, la generosità e la voglia di vivere nel trasferire i suoi ricordi. Sarebbe stato più facile dimenticare i ricordi con cui è difficile fare i conti”. “So che non vuoi essere ringraziata – ha poi detto Bernini rivolgendosi a Segre – Mi hai diffidata. Ma Liliana ha saputo passare agli studenti il testimone di una memoria che mai come ora presenta delle caratteristiche un po’ amare. E tutti noi che desideriamo la pace, sappiamo che il contesto giusto per farlo è questo: l'università. L'università apre, non chiude. Non boicotta. E nel riconoscimento della figura di Liliana come portabandiera della capacità dell'università di essere universale, questa laurea è un grande atto di civiltà”.

L’omaggio di Franzini

Dopo la ministra ha preso la parola il rettore Elio Franzini che ha citato in apertura I Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij: Tutte le lacrime dell’umanità, delle quali è imbevuta la terra intera, appartengono ai bambini. È la loro sofferenza che impedisce l’armonia nel Creato. Liliana Segre era una bimba quando partì dal Binario 21 della Stazione Centrale nella nostra città, destinata a uno dei più grandi orrori senza riscatto che la Storia ha generato”. Franzini ha poi ricordato la figura di Piero Martinetti: “Qui fuori dall’aula magna c’è una lapide che ricorda Piero Martinetti, nostro docente di filosofia, uno dei pochi professori che rifiutò di giurare fedeltà al fascismo, con parole che mettono in luce la dignità, la responsabilità e la libertà del pensiero: ‘Il solo conforto che l’uomo può avere nella vita è la propria coscienza’”.

La lectio magistralis

Dopo le introduzioni sarà il momento della laudatio, tenuta dal docente di Storia contemporanea Marco Cuzzi, intitolata "Quel lungo sentiero di Liliana Segre". A seguire la lectio magistralis, un dialogo tra Liliana Segre e Enrico Mentana, con la successiva proclamazione e conferimento del diploma. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, conferirà infine 19 Medaglie d’Onore alla Memoria.