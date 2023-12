Giorgia Meloni in Fiera a Rho: “Alla Lombardia quasi 2 miliardi di euro. Rogoredo diventerà boschetto della musica”

Milano – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata intorno alle 10 di oggi giovedì 7 dicembre alla Fiera Milano Rho, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia.

La firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Giorgia Meloni e Attilio Fontana

Incontro con Fontana

Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la premier è stata accolta dal governatore lombardo Attilio Fontana all'ingresso dei padiglioni, dove è in corso Artigiano in Fiera. Alla cerimonia è presenta anche Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

In Lombardia 2 miliardi

La premier ha sottolineato che nell’accordo con la Regione vengono investiti sul territorio quasi 2 miliardi di euro: “Sono 13 progetti, risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma concentriamo su grandi iniziative – ha spiegato Meloni – il potenziamento della mobilità, con 68 milioni per i treni a idrogeno, 435 milioni per la stazione di Cadorna; e poi c'è un pacchetto molto importante destinato al tema delle università, della ricerca e dell'istruzione, con i nuovi campus dell'Università di Milano, del Politecnico di Bovisa”.

Conservatorio a Rogoredo

“Tra i progetti che abbiamo in programma ce ne è uno in particolare di cui vado molto fiera: il nuovo campus del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per cui abbiamo stanziato 60 milioni di euro. È un progetto molto importante soprattutto per il fatto che sorgerà a Rogoredo, luogo noto alle cronache come il boschetto della droga. Abbiamo deciso di realizzare questo progetto per la rinascita di Rogoredo che da boschetto per la droga potrà diventare il boschetto della musica".

La mattinata milanese

La mattinata milanese di Giorgia Meloni proseguirà con la visita all’Artigiano in Fiera. La presidente del consiglio il pranzo con Poi la premier si sposterà all’Allianz Mico in zona Portello per partecipare a un pranzo solidale con circa 500 famiglie con difficoltà economiche. Meloni ripartirà alle 13.30 in direzione Piemonte. A differenza dell’anno scorso infatti la premier non parteciperà alla Prima della Scala.