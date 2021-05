Sesto San Giovanni (Milano), 12 maggio 2021 – “Uno, Due, Ste… Stella”. Si chiama così il percorso, che è stato realizzato in onore di Stefano Mancini, sestese prematuramente scomparso lo scorso anno, personalità attiva nel mondo dell’associazionismo e della scuola cittadina. Bambini, genitori e Comune hanno voluto creare un vero e proprio itinerario che porta all’ingresso della elementare “Dante Alighieri” attraverso i giochi di una volta, come campana, che sono stati pitturati in modo permanente sui marciapiedi dell’isolato.

“La bellezza è contagiosa e Stefano ha contagiato un’intera scuola – ha commentato il Comitato Genitori Dante -. Sarebbe stata una festa ancora più grande se avesse potuto vedere il risultato della sua energia e della sua umanità tradursi nel lavoro instancabile di chi ha lasciato gambe e ginocchia per fare questo bellissimo regalo”. Sul marciapiede, in una spirale gialla, si legge anche il motto di Mancini: “E sempre allegri bisogna star!”.

“Abbiamo progettato e creato questo itinerario ludico per rendere la strada più bella e accogliente e accompagnare i bambini a scuola con il sorriso”. Le famiglie hanno coperto tutti i costi dell’opera, dopo il via libera del Comune. Ma la riqualificazione visiva non è l’unico obiettivo di questo percorso ricreativo ed educativo, che resterà in modo permanente su strada grazie alle vernici acriliche. Grazie ai giochi e alle figure colorate, verrà infatti garantito il distanziamento sociale dei piccoli e dei genitori all’entrata e all’uscita dall’istituto, che si trova nel centro di Sesto San Giovanni.

“Questi 150 metri di marciapiede disegnati con i giochi di una volta diventano una sorta di riappropriazione degli spazi comuni, la presa di coscienza del valore di tutto quello che per mesi è mancato: lo spazio aperto”. Il percorso vuole “stimolare l’attività fisica e l’allegria” e dare una nuova faccia al distanziamento sociale, “perché l’ingresso è scaglionato di 15 minuti per interclasse e, attraverso questo progetto, sarà possibile intrattenere i bambini e i loro genitori che li accompagnano. Questa proposta capitalizza i tanti ostacoli urbani, trasformandoli in opportunità . I ragazzi salteranno, faranno giravolte, percorreranno un cammino guidato”. Per realizzare il programma il comitato genitori ha stretto un accordo con l’ufficio tecnico dei lavori pubblici del municipio, che ha inaugurato il percorso con il sindaco Roberto Di Stefano e l’assessore all’Educazione Roberta Pizzochera.