Ginnastica acrobatica, Corsico sul podio

Le atlete del Nuovo centro sportivo di Corsico hanno concluso i campionati Italiani di ginnastica acrobatica guadagnando il terzo posto su oltre venti club partecipanti. La finale della categoria Silver a Trezzo sull’Adda e quella Gold di Milano hanno visto la partecipazione di oltre 300 atleti selezionati dopo il risultato delle prime tre prove di campionato. Le ginnaste del Corsico hanno ottenuto 5 titoli di vice-campionesse italiane e un terzo posto finale. Anche le altre combinazioni svolte dalle ginnaste hanno conquistato buoni risultati, eliminando numerose avversarie. Una competizione di altissimo livello, combattuta dalle atlete di Corsico con grande determinazione. Grande soddisfazione per la responsabile del settore ginnastica Laura Gatto e per i coach Alessandra Gramegna, Martina Carbognani, Beatrice Ienaro, Ilaria Dilernia e Lisa Ciccarelli.

Le ragazze sono partite nei giorni scorsi per un’esperienza internazionale a Maia, in Portogallo, per la World Cup e l’International Cup di acrobatica. Nelle competizioni si sono sfidate oltre venti nazioni, per un totale di quasi 1.700 ginnasti che si sono esibiti nel Complexo Municipal De Ténis e Ginastica di Maia. Nelle prime gare il team italiano ha conquistato buoni piazzamenti e alcune atlete del Nuovo CSC hanno fatto il loro debutto in una gara internazionale. Il trio della categoria Senior della società corsichese ha invece conquistato la finale, concludendo con il quinto piazzamento generale. “Un’esperienza unica - commenta la responsabile del settore Laura Gatto -, le atlete si sono confrontate con una pedana importante, contro ginnaste di altissimo livello". Mas.Sag.