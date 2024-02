Ginecologo ucciso in strada a Milano, Nancy Coppola: “Grande uomo, devo a lui mia figlia”

Milano, 20 dicembre 2020 - Sgomento e commozione tra chi conosceva il dottor Stefano Ansaldi, ginecologo 65enne ucciso ieri a Milano. Ansaldi era originario di Benvento e residente a Napoli. A ricordarlo anche la cantante partenopea Nancy Coppola, nota anche per la sua partecipazione all'Isola dei famosi: "Come si può morire così ? Un grande uomo , un grande professionista, il migliore", ha scritto sui suoi profili social. "L'unico - ha scritto la cantante- che mi ha saputa curare quando dopo l'Isola non riuscivo a restare incinta. Quando poi è nata Giulia l'ho abbracciato piangendo perché grazie a lui avevo avuto la mia bimba. Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare... Sto male. Spero che vi sarà fatta giustizia" ha aggiunto.

Parole a cui fanno eco quelle di tante pazienti del medico che aveva lo studio in piazza Cavour a Napoli: "Grazie dottore da parte di tutte noi. Non meritavi una morte cosi atroce!", "Ho il cuore in mille pezzi anch'io come tante mamme nn è stato facile avere la mia bambina sono solo alcuni dei commenti alla notizia della sua morte.