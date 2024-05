Gimkana, salto in lungo via alla Festa dello sport A Cinisello Balsamo si tiene la 38esima "Festa dello Sport - Trofeo di Atletica Leggera" per bambini e ragazzi delle scuole cittadine, con gare di gimkana, velocità, salto in lungo e lancio del giavellotto al centro sportivo Scirea. Partecipazione numerosa grazie alla collaborazione tra istituti, docenti, comitati genitori e famiglie. Premiazioni in programma domani.