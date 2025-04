Giardino Oriana Fallaci: "Angolo verde del centro paradiso per i bambini"

Un fazzoletto di verde nel cuore del quartiere di Porta Romana, tra via Quadronno e via Crivelli. È il giardino intitolato a Oriana Fallaci. Un piccolo parco con area giochi e campo da basket, alla mattina rifugio di pensionati, al pomeriggio regno dei bambini, vista anche la vicinanza dell’asilo, che si affaccia sull’area verde dal lato di via Crivelli.

Lo conferma anche Greta, residente della zona che frequenta il parco con il suo cane. "Ci venivo anche da bambina. Ora invece con la mia cagnolina, naturalmente quando è consentito. Devo dire che è un luogo molto piacevole e tranquillo. Perfetto per far giocare i bambini, che sono al sicuro, essendo l’area recintata". Nessun problema di sicurezza o degrado in questo angolo verde del centro, i cui cancelli vengono chiusi alle 20 (alle 22 in estate): "Non ci sono lamentele che io sappia, l’unica cosa che posso dire da padrona di cani, è che nella zona vorrei che ci fosse più aree per loro e che fossero più grandi".