Gianbattista, nonno vigile da 3 decenni

Un "grazie" di cuore a Gianbattista Colangelo, nonno vigile da 32 anni. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine a Colangelo, classe 1933, per il suo prezioso impegno al servizio della città. Da oltre tre decenni, il suo sorriso e la sua presenza rappresentano un punto di riferimento per i bambini durante l’entrata e l’uscita da scuola, garantendo sicurezza e serenità.

Nella scuola primaria Beltrami Barozzi di via Garofani, l’amministrazione comunale gli ha consegnato un attestato di riconoscimento in segno di riconoscenza. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli alunni e agli insegnanti delle classi 5A, 5B e 5C, che hanno realizzato uno splendido striscione e numerosi messaggi di affetto per celebrare il loro "angelo custode". Gianbattista Colangelo non è solo un nonno vigile, ma una figura di riferimento per la comunità. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi attestati e in alcune occasioni ha persino allontanato individui sospetti nei pressi delle scuole, dimostrando grande attenzione e dedizione.

Mas.Sag.