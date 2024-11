Ghisa di prossimità in strada, in azione 216 vigili al giorno: più polizia locale nei quartieri

Milano – Scadenza rispettata. Lo scorso 25 ottobre, il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli aveva preannunciato ai consiglieri della Commissione Sicurezza di Palazzo Marino che da lì a un mese sarebbe partito il progetto dei ghisa di prossimità, con la mission dichiarata di incrementare numero e visibilità degli agenti sul territorio.

Ieri sono andati in scena i primi servizi nei nove Municipi: schierati complessivamente 216 ghisa (108 al mattino e 108 al pomeriggio) per 45 minuti (dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 18.15 alle 19) in 45 incroci cittadini (cinque per zona), dalle arterie più trafficate del centro (da corso di Porta Vittoria a via Turati) a quelle di periferia. In realtà, i presìdi fissi e i posti di blocco sono già scattati a inizio ottobre, seppur con un contingente più ridotto di agenti in strada. Ora, però, il piano è entrato definitivamente nel vivo, con un’attenzione maggiore anche sul fronte degli assi commerciali (vigili in giro a piedi per 45 minuti) e dei mercati rionali: ieri mattina, ad esempio, l’attenzione dei ghisa si è concentrata su quello di via Zamagna angolo piazzale Selinunte, con controlli sulla merce venduta in quell’angolo problematico di San Siro.

L’altro obiettivo di piazza Beccaria è quello di incrementare la presenza delle pattuglie negli orari considerati più critici, vale a dire di sera e notte. Un obiettivo che, come garantito a più riprese ai delegati sindacali, verrà inseguito senza ricorrere alla modifica dei cosiddetti “coefficienti di uscita” dettati dal contratto decentrato siglato nel 2002, che prevedono che un ghisa smetta di fare i turni notturni al raggiungimento di quota 60 nella somma di età anagrafica e anzianità di servizio e di essere esentato da quelli serali a quota 70. L’aumento degli equipaggi verrà quindi raggiunto, nelle intenzioni del Comune, grazie alle assunzioni e alle nuove disposizioni.

Ultima nota per l’intervento avvenuto domenica pomeriggio in viale Città di Fiume, lo stradone che collega Porta Venezia a piazza Repubblica: lì due trentenni, un gambiano e un tunisino, hanno aggredito due turisti stranieri per depredarli di una macchina fotografica; gli agenti hanno assistito alla scena e sono riusciti a bloccare in flagranza i rapinatori.