Polizia locale, più agenti sulle strade di Milano. Lo assicura il neo comandante

“La priorità delle priorità è quella di avere più personale in strada, essere più presenti. Questo è un impegno che ho preso con il sindaco già dal primo giorno della nomina e credo di riuscire, con l'aiuto dei miei uomini e colleghi, a non deluderlo». Lo ha sottolineato il neo comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, a margine delle celebrazioni per i 164 anni dalla fondazione del corpo all’Arena Civica.

La trattativa

È infatti in corso una trattativa con i sindacati per aumentare come vorrebbe il Comune le pattuglie in servizio la sera e la notte. E il nuovo comandante è fiducioso sul fatto che la trattativa si concluderà in modo positivo. “Sicuramente sì, non ho dubbi di questo. Entro fine anno dobbiamo chiudere, ma io credo che non ci saranno problemi, anzi sono quasi convinto”, ha detto. “L'importante è essere più presenti, rispondere ai cittadini. Alla fine i cittadini si lamentano di non vederci o di non vederci dove vorrebbero quindi dobbiamo rispondere a questa esigenza”, ha concluso spiegando che anche i vigili di quartiere “li vedranno di più”

I numeri

Dopo le 707 assunzioni e le 465 cessazioni registrate tra maggio 2022 e 30 settembre 2024 la polizia locale di Milano conta su 242 agenti e ufficiali in più e al momento è formata da 3.037 persone, con l'obiettivo di avere un corpo di 3.350 agenti nel 2025.

Il rafforzamento del Corpo in atto ha permesso di avere, nel 2024, in media 23 pattuglie in più al giorno in strada, rispetto al 2023, da 175 a 198, e in particolare la sera, si è passati mediamente da 9 a 14 pattuglie, con obiettivo che diventino 30 e la notte, c'è stato un raddoppio, da 4 a 8, con l'obiettivo di 15 pattuglie.

L’assessore Granelli

"Abbiamo più agenti in strada - ha detto l'assessore alla sicurezza Marco Granelli -. Dalle prime assunzioni, era il maggio del 2022, a oggi, sono entrati 707 uomini e donne che attivamente lavorano a implementare le attività della Polizia locale, e formano un Corpo di 3.037 elementi, erano 2.800, con una media ogni giorno di 23 pattuglie in strada in più rispetto al 2023. In particolare, la sera siamo passati da 9 a 14 pattuglie e la notte da 4 a 8. Ma il nostro obiettivo resta di 3.350 agenti con una media di 30 pattuglie la sera e 15 la notte. Abbiamo anche invertito il rapporto tra servizi interni ed esterni: nel 2023 i primi erano al 52% e i secondi al 48%, nel 2024 siamo a 46% di interni e 54% esterni. La strada intrapresa non finisce qui, le assunzioni continuano e, insieme al delegato Franco Gabrielli e al neocomandante, al quale auguro buon lavoro, proseguiamo nella riorganizzazione per una Polizia locale più efficiente e più presente nei quartieri al servizio dei cittadini e delle cittadine”