"Gestione trasparente, funzionale e innovativa"

"Gestione trasparente. La scuola funziona, e va avanti". Così il preside del Benini, Claudio D’Antoni (nella foto), ha preso posizione rispetto alle critiche sollevate da sindacati e insegnanti. "I lamentati trasferimenti di personale sono stati otto su un totale di 110 docenti e hanno riguardato, in più di un caso, persone che risiedono fuori Regione e si sono così riavvicinate a casa – precisa il dirigente scolastico –. Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi del Pnrr, se n’è parlato in più occasioni nei collegi dei docenti; le persone sono state coinvolte nelle scelte, ognuna per il proprio ruolo".

Il Benini ha incassato circa 340mila euro di fondi Pnrr, che sono stati utilizzati per l’ammodernamento dei laboratori e l’acquisto di nuove attrezzature, come lim e computer. Sono stati inoltre acquistati due pianoforti, che serviranno a promuovere percorsi dedicati al canto e alla musica. "In qualità di project manager, avevo il compito di vigilare sul fatto che le scelte indicate dal personale corrispondessero a criteri d’innovazione e digitalizzazione, apportando dei correttivi, dove necessario", spiega ancora D’Antoni. I rimbrotti al personale? "Li richiamo al rispetto delle regole, dove se ne ravvisi il bisogno".

A.Z.