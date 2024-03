Gestione dell’acqua piovana. Progetto pilota al via per alleggerire le fogne

Una zona umida per raccogliere la pioggia a lato di via Don Vercesi, nei prati del Parco Nord Milano, a sud del quartiere "Villoresi": a Bresso, per una parte di questo quadrante urbano cittadino, al confine con il Comune di Milano, si svilupperà il progetto pilota della "gestione sostenibile delle acque meteoriche", in grado di drenare l’acqua piovana, di convogliarla in un canale e di portarla verso il parco, creando un piccolo laghetto temporaneo, che sarà assorbito in pochi giorni dal terreno a prato. In questo modo, si alleggeriranno gli impianti fognari dove, da sempre, finisce tutto il flusso piovano che cade nella seconda parte di via Villoresi. Da qualche settimana, tra via Villoresi e via Don Vercesi sono in corso i lavori che "interessano l’ultimo tratto dello storico canale Villoresi, che sarà riattivato per portare l’acqua piovana verso la zona umida - spiega il sindaco Simone Cairo -. I tratti di questa parte del territorio di Bresso saranno così scollegati dalla fognatura, in modo da non convogliarvi più la pioggia, che finirà nel laghetto naturale nel parco. Preserveremo così la naturalità e la biodiversità di questi spazi verdi a lato di via don Vercesi". Questo progetto di "gestione delle acque meteoriche" fa parte di un piano rigenerativo del territorio ben più ampio, chiamato "Quartiere BenEssere", nella zona di via Villoresi: tra gli interventi previsti anche la realizzazione del palazzetto dello sport inclusivo, al posto della storica palestra "ex-Frisi". Ma non solo: cambierà la viabilità urbana, con il ripristino e la riapertura di via Martiri delle Fosse Ardeatine. Giuseppe Nava