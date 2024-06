Germani, il nuovo allenatore è Peppe Poeta. Con il ct Pozzecco sta preparando il preolimpico

Peppe Poeta è da ieri il nuovo allenatore della Pallacanestro Brescia. Il club ha ufficializzato un accordo annuale con l’ex assistente di Ettore Messina, ma il contratto dovrebbe prevedere un’opzione per il rinnovo per un ulteriore anno. Nato a Battipaglia il 12 settembre 1985, Peppe Poeta ha avuto una carriera da giramondo, giocando per diverse squadre tra cui Salerno, Veroli, Teramo, Virtus Bologna e Baskonia. Durante la sua carriera ha vinto una Coppa Italia con Torino e ha chiuso la carriera da giocatore con la Vanoli Cremona. Ha collezionato anche 120 presenze con la maglia della Nazionale Italiana. Da allenatore, Poeta ha iniziato come assistente della Nazionale partecipando agli Europei del 2022 e ai Mondiali del 2023. Attualmente, è impegnato insieme al CT Pozzecco nella preparazione per il Preolimpico che si terrà a Porto Rico dal 2 al 7 luglio. Poeta succede a Alessandro Magro, che ha preso la guida di Brescia nel 2021 e ha chiuso il suo mandato dopo aver portato la squadra alla conquista di una Coppa Italia e a una semifinale playoff. Alessandro Luigi Maggi