Genia: accolto il ricorso del Comune, "grande giornata per la città"

A dieci anni dal fallimento, il dissesto economico di Genia, azienda municipalizzata travolta dai debiti, pesa ancora su San Giuliano. Ora però diventa più concreta la possibilità che la vicenda possa avere un esito positivo, ossia che si accenda la luce verde al concordato fallimentare proposto dal Comune per soddisfare i creditori dell’ex società in house. Un fatto, questo, che consentirebbe all’ente locale di tornare in possesso degli immobili (case, scuole e impianti sportivi) ancora in capo a Genia.

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune rispetto alle decisioni della Corte d’Appello, che aveva ammesso al voto relativo al concordato fallimentare anche le società di cartolarizzazione. Una scelta, alla quale il Municipio si era opposto.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha decretato che le società di cartolarizzazione non possono esercitare il diritto di voto e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, che dovrà quindi riesaminare la questione.

Al di là dei tecnicismi, questo scenario fa ben sperare rispetto ad un via libera al concordato, col quale il Comune ha messo a disposizione 5,7 milioni di euro per cercare di soddisfare i creditori dell’ex multiservizi.

"Questa è una grande giornata per la nostra città - commenta il sindaco Marco Segala -. Abbiamo sempre creduto nella bontà del concordato e combattuto una lunga battaglia legale per recuperare il patrimonio pubblico sperperato da chi ci ha preceduto. Un lavoro iniziato nel 2016 che oggi vede un’importante svolta. Ora ci prepariamo per il nuovo esame in Corte d’Appello. Questa sentenza conferma la fondatezza del nostro ricorso, curato dallo studio Zamponi Poggi Carimati associati".

"Coi colleghi di giunta - prosegue il sindaco - e i consiglieri di maggioranza, passati e presenti, e con alcuni consiglieri di opposizione della scorsa legislatura che hanno condiviso la battaglia, condivido la soddisfazione per questo risultato".

Alessandra Zanardi