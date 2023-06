Gavardo piange Alessandro Anedda, morto a Salò nello scontro tra il suo scooter e un’utilitaria

Gavardo (Brescia) – Si chiamava Alessandro Anedda, aveva 62 anni ed era il titolare della pizzeria Vesuvio di Gavardo (Brescia): è morto nel terribile schianto tra il suo scooter e un’utilitaria in via Europa a Salò nel pomeriggio di ieri giovedì 8 giugno.

Secondo la ricostruzione dell’incidente effettuata dalle forze dell’ordine l’uomo viaggiava sulla strada, molto trafficata e con un lungo rettilineo, quando – per cause ancora da accertare – il suo scooter Yamaha si è scontrato frontalmente con una Opel Karl, con a bordo una donna di 53 anni e una ragazza di 25, che non hanno riportato ferite.

Per Anedda, invece, lo schianto è stato fatale. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, quando il personale sanitario dei Volontari del Garda è arrivato sul posto il 62enne era già in arresto cardiaco e vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

Alessandro Anedda aveva origine sarde ma da molti tempo era residente a Gavardo, e da anni gestiva, insieme alla moglie Monica, 53 anni, la pizzeria Vesuvio di via Ferrovia, molto conosciuta e apprezzata in paese. Oltre alla moglie lascia tre figli, che lo aiutavano nella gestione del locale.