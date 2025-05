"Cento alloggi non assegnati". Flash mob in vista

Si torna a protestare sotto il municipio per il diritto alla casa. Sfratti fuori controllo, assegnazioni col contagocce, alloggi che restano vuoti, manutenzioni ferme al palo. Giovedì l’Unione Inquilini, insieme a tutte le forze di centrosinistra al gran completo, sarà in piazza della Resistenza con un presidio dalle 19.30. Un flash mob prima che inizi la seduta di consiglio comunale, "per chiedere di assegnare tutte le case vuote. Il sindaco e la sua giunta non danno risposte alla povertà abitativa". Secondo i conti del sindacato degli inquilini e del comitato diritto alla casa, su tutto il territorio sestese ci sono 100 appartamenti pubblici dismessi e non consegnati a chi è in graduatoria. "Più di 300 famiglie hanno presentato domanda lo scorso anno per avere una casa comunale. Ma nel 2025 non è stato pubblicato nessun bando di assegnazione". Contestualmente, però, l’Amministrazione ha deciso di mettere in vendita alcune proprietà pubbliche, nonostante la fame di alloggi a basso canone e un elenco di sfratti esecutivi che sembra non avere fine in un territorio sempre a più alta tensione abitativa.

"Hanno messo all’asta lo scorso anno una serie di appartamenti e hanno inutilmente chiuso la Casa albergo, che dava un tetto a un centinaio di persone fragili. Si continuano a costruire case private a prezzi proibitivi, allontanando i nuclei più deboli e quelli che non hanno redditi alti - conclude l’Unione Inquilini -. Chiediamo che l’Amministrazione stia dalla parte dei cittadini e non solo delle società immobiliari e finanziarie". La.La.