Pirata della strada in fuga da febbraio: 33enne arrestato dai carabinieri di Rho

Garbagnate Milanese (Milano), 24 aprile 2025 – Lo scorso 9 febbraio durante un tentativo di sorpasso era finito prima contro lo spartitraffico centrale e poi contro un'altra macchina. Infine era sceso dalla sua auto si era dato alla fuga senza prestare soccorso ai cinque giovani che viaggiavano sull'altra auto, uno dei quali aveva riportato lesioni gravissime. Il pirata della strada è stato identificato e arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rho. Si tratta di un uomo di 33 anni di etnia nomade Rom, ritenuto gravemente indiziato del reato di lesioni personali stradali gravissime con l’aggravante della fuga.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale Ordinario di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, in seguito alle indagini svolte dai carabinieri. L'incidente stradale era avvenuto in via Peloritana a Garbagnate Milanese. Il 33enne a bordo di un Audi A4 Avant aveva tentato di sorpassare un veicolo, senza riuscire a rientrare nella propria corsia, impattando contro lo spartitraffico centrale. In seguito all'impatto, l'Audi A4 Avant si era letteralmente sollevata dal suolo andando a scontrarsi con una Renault Clio, con a bordo 5 giovani italiani di età compresa tra i 21 e i 26 anni, per poi terminare la propria corsa circa 30 metri più avanti in posizione ribaltata. L ' uomo dopo essere uscito dal veicolo, si era dato alla fuga insieme ad altre persone che erano con lui. I cinque giovani che viaggiavano sulla Renault Clio riportarono tutti delle ferite. In particolare, uno dei passeggeri riportava lesioni gravissime. E' stato ricoverato in terapia intensiva in quando in pericolo di vita e dopo qualche settimana in un reparto specializzato per la riabilitazione a seguito delle gravissime lesioni riportate. I carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto hanno avviato le indagini. Hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e analizzato tutto quello che hanno rinvenuto nella macchina del pirata di strada, ricostruito la dinamica dell'incidente e identificato il conducente che si era dato alla fuga, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Nei giorni scorsi è stato arrestato in esecuzione all’ordine di custodia cautelare emesso dalla Autorità Giudiziaria milanese. L'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Milano in attesa del processo.