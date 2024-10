Garante dei bambini. Confermato Marnini

Un Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Tra i suoi compiti principali vi è la promozione dei diritti dei minori, il contrasto alle disuguaglianze e la prevenzione di ogni forma di abuso o violenza. L’amministrazione comunale rinnova l’impegno con Carlo Marnini (nella foto), già Garante nello scorso mandato amministrativo, che continuerà quindi a lavorare per una città sempre più inclusiva e a misura di bambino, assicurando il dialogo continuo con le famiglie, le associazioni del territorio e le istituzioni. Con questa riconferma, l’amministrazione comunale ribadisce la sua attenzione verso i temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Garante opera a titolo gratuito e onorifico come figura autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti ed è a disposizione per l’ascolto dei problemi che riguardano i bambini.