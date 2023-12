Gara per l’ex magazzino della biblioteca. Vince il gruppo sportivo Sant’Ambrogio

Si è concluso l’iter per l’affidamento della concessione d’uso dello spazio ex depositomagazzino della biblioteca “San Paolino”, al piano terra dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita via San Paolino 18, tra il quartiere Barona e il quartiere Sant’Ambrogio 2.

Il Comune aveva lanciato un avviso per individuare un privato interessato ad utilizzare lo spazio. L’unica offerta arrivata è stata quella del Gruppo Sportivo Quartiere Sant’Ambrogio. L’iter sopradescritto era partitio con la deliberazione di Giunta di Municipio 6 dello scorso 6 luglio, un documento in cui il “parlamentino“ approva le linee di indirizzo per l’individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione d’uso lo spazio ex depositomagazzino della biblioteca S. Paolino al piano terra. La determinazione dirigenziale del 16 ottobre scorso faceva fare un passaggio in più alla procedura amministrativa, approvando l’avviso Pubblico per l’affidamento in concessione d’uso dello spazio ex depositomagazzino della biblioteca San Paolino, al piano terra dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in via San Paolino 18 "a fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo per un periodo di durata quinquennale", si leggeva nel bando di gara.

L’unica offerta arrivata è stata quella del Gruppo Sportivo Quartiere Sant’Ambrogio, a cui il Comune ha affidato lo spazio dopo aver verificato la regolarità della proposta presentata.