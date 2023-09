Gara per gli spazi dell'Anfiteatro Martesana a Milano

Il Municipio 2 ha deliberato le linee di indirizzo per la concessione in uso degli interni deIl’Anfiteatro Martesana adiacente a via Agordat per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell’area. Gli spazi interni sul lato sinistro dell’Anfiteatro risultano essere attualmente assegnati, dall’anno 2018, all’associazione 42. Il prossimo 31 dicembre scadrà la concessione. Gli spazi interni sul lato destro risultano sono utilizzati come spazio Cam e spazio multiuso, in attesa del termine della ristrutturazione dell’immobile di via Padova 118, quando tali servizi potranno essere trasferiti in tale nuova sede. Vi sono anche alcuni locali, attualmente in fase di arredo, che potranno essere utilizzati come spazio multiuso e sala commiato. Una delibera dello scorso 23 febbraio ha disposto che l’immobile posto sul retro dell’Anfiteatro Martesana (lato sinistro e lato destro) venga dato in concessione d’uso a terzi, ad eccezione dei soli locali del lato destro utilizzati come sala commiato. Il Municipio 2 intende individuare mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto cui concedere in uso lo spazio.