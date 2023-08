Galleria Vittorio Emanuele imbrattata, Sala: “Abbiamo ripulito rapidamente. Alla milanese”

Milano, 9 agosto 2023 – "Non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza". E' il commento del sindaco di Milano Beppe Sala, all'indomani della vandalizzazione della facciata della Galleria Vittorio Emanuele II, da parte di tre writer che, "armati” di bombolette spray, lunedì notte, intorno alle 22.18, sono saliti sul frontone dell'arco d’ingresso che si affaccia sulla piazza del Duomo lasciando scritte verdi e nere a pochi metri dalla dedica "A Vittorio Emanuele II. I milanesi".

Sala: “Rimesso tutto a posto. Alla milanese”

"Abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese", rivendica sui social Sala. E' bastata infatti una mattinata per ripulire il frontone e cancellare lo sfregio inferto a uno dei monumenti simbolo della città. gli operai dell'impresa privata individuata da Palazzo Marino hanno terminato i lavori di rimozione delle scritte.

Sala, che nella giornata di ieri, quando si rincorrevano i commenti indignati per l’accaduto e le reazioni di politici sui social, aveva preferito tacere, a oltre 24 ore dal “misfatto” sceglie di smorzare i torni e affida il suo pensiero ai social, postando anche delle foto che ritraggono la gru con i tecnici specializzati al lavoro per eliminare i graffiti. "Speriamo vengano individuati rapidamente" i responsabili. "Dopodiché - aggiunge - il tribunale social ha già decretato che: 1) non c'erano controlli e 2) ci vorrà una pena esemplare. Rispetto al punto 1 – scrive Sala – credo che argomentare ormai sia difficilissimo... semplicemente insieme alla mia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità. Sul punto 2, una minima conoscenza del codice penale fa capire che non sarà così. In ogni caso spetta alla giustizia decidere" conclude Sala. Intanto proseguono senza sosta le indagini per individuare, anche attraverso le telecamere della zona, i responsabili del gesto vandalico. Al cornicione i writers sarebbero arrivati passando da un locale adiacente e poi si sarebbero dileguati sui tetti, forse usando una scala di servizio.