VinciCasa, a Milano un fortunato giocatore vince 500mila euro. E con 300mila ci compra una casa

Milano, 30 giugno 2205 – La dea bendata ha baciato Milano. Nell'estrazione n. 179 di sabato 28 giugno è stata vinta una casa più 200mila euro grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia ‘Win for Life’ di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il "5" è stato centrato a Milano nel punto di vendita Sisal Bar Tabacchi in via Fratelli Bronzetti, 26, con la combinazione 3 – 7 – 11 – 13 - 17. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 216 le case assegnate.

I premi

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500mila euro, che sono così ripartiti: 200mila corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Per la riscossione è necessario recarsi presso gli uffici premi Sisal di Milano o Roma con il tagliando originale, un documento d’identità e il codice fiscale.

VinciCasa

VinciCasa è un concorso a premi giornaliero che mette in palio una casa e una somma in denaro. Per giocare è sufficiente scegliere 5 numeri su una schedina che ne contiene 40.​ La giocata minima, corrispondente a una combinazione di 5 numeri, costa 2 euro. L'estrazione avviene tutti i giorni alle 20.