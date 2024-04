Milano, lastra di vetro crolla dal soffitto della Galleria Vittorio Emanuele: tragedia sfiorata

È solo per un caso fortuito che venerdì pomeriggio, a Milano, si è evitata una tragedia. Una lastra di vetro della copertura della galleria Vittorio Emanuele II, nei pressi di piazza del Duomo, si è staccata ed è precipitata a terra. L’area è costantemente frequentata da migliaia di persone e il punto in cui è crollato il soffitto è vicino all’ottagono, cioè l’incrocio delle quattro strade pedonali che compongono la galleria.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. A seguito dell’incidente, le cui cause sono per ora incerte, un’area di diversi metri antistante al ristorante Cracco è stata transennata e messa in sicurezza. Quest’ultimo incidente segue di circa due mesi il crollo di alcuni calcinacci dal portale d’ingresso avvenuto lo scorso 24 gennaio. L’anno passato la parte centrale della copertura era stata interessata da alcuni lavori di pulizia dopo che alcuni vandali l’avevano deturpata utilizzando dello spray.

La copertura della galleria, ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale, è realizzata in vetro e ferro, pesa oltre 350 tonnellate e copre una superficie totale di circa 7.800 metri quadrati. A marzo, il Comune di Milano ha avviato due interventi di restauro che interesseranno la facciata di via Marino e le coperture su via Silvio Pellico (queste ultime non sono le coperture che oggi hanno interessato la caduta della lastra di vetro).