Milano, i vandali colpiscono ancora: la cupola della Galleria sfregiata con lo spray nero

Milano – I vandali colpiscono ancora sfregiando il cuore di Milano: nuovo attacco in Galleria Vittorio Emanuele II, stavolta sulla cupola dell’Ottagono ammirata ogni giorno da decine di migliaia di turisti e milanesi. Basta alzare lo sguardo per vedere sui vetri le scritte lasciate con vernice spray: “tag”, firme, e scarabocchi incomprensibili, tutti neri. Si può ipotizzare che gli autori siano saliti in cima dopo essersi intrufolati indisturbati nell’edificio e che dalle passerelle sui tetti abbiano raggiunto la cupola per deturparla dall’alto. Le scritte, guardando i vetri dal basso, si vedono distintamente.

Così i vandali hanno infierito ancora. Ennesima scalata abusiva e secondo raid dopo quello dello scorso 7 agosto, quando le sagome di tre giovani vestiti di nero avevano imbrattato la striscia di muro sopra l’arco affacciata su piazza Duomo con bombolette spray verdi e azzurre, senza rispetto per il monumento che ha più di 150 anni di storia.

Scritte stilizzate e scarabocchi realizzati davanti agli sguardi indignati della gente che passeggiava in strada, alle 22.30 di sera. Dal “pubblico", i vandali avevano ricevuto fischi e urla di disapprovazione prima di sparire dopo aver lasciato sui muri lettere e numeri come “a”, “47” e il simbolo dell’euro, una stella a cinque punte e la parola “King“ seguita da un cuore, tutto rimosso il giorno dopo dal Comune. Gli autori sono rimasti ignoti (potrebbe esserci un legame con bande francesi). E quale sarà la mano che si nasconde dietro il nuovo attacco?