Gaia Servizi assume: cercansi tre farmacisti a tempo indeterminato

Gaia servizi è alla ricerca di tre farmacisti. È stato pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per le farmacie comunali. Il termine per la presentazione delle candidature è il 4 febbraio alle 12. "Gaia Servizi Srl, società partecipata di proprietà del Comune di Bollate, nell’ottica dei piani di riassetto, sviluppo e di riorganizzazione delle farmacie comunali, ha indetto la selezione, per titoli ed esame, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato, previo periodo di prova, per la posizione professionale di farmacista collaboratore", spiegano da Gaia Servizi. Il bando è visibile sulla pagina del Comune di Bollate.

D.F.